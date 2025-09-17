Саундтреки из турецких сериалов, лекция об искусстве Японии и две новые выставки

На предстоящей неделе казанцы смогут послушать мелодии композитора Ханса Циммера и саундтреки из турецких сериалов в исполнении оркестров. Также для любителей современной музыки пройдут концерты рэпера Macan и группы RSAC. Две новые выставки — «Фетиш» с работами молодых художников и интерактивная выставка «Узнай и раскрась!» — начнут работу в Центре современной культуры «Смена». Также в культурной программе: гастроли спектакля «Идеальная жена», лекция «Искусство Японии» и комедия «Три свадьбы и один побег» в кино. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие выставки посетить

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

18 сентября в Татарской филармонии имени Тукая пройдет концерт-открытие XXXII сезона Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Специальным гостем станет лауреат многочисленных международных конкурсов Фёдор Орлов. В программе: популярная классика, оригинальные сочинения современных авторов, обработки народных мелодий, зарубежная и отечественная эстрада в исполнении ведущих артистов оркестра. Начало в 18:30, билеты от 800 руб. (12+)

19 сентября в 19:00 в театре имени Камала пройдет концерт «Пространство ритма». Ансамбль ударных инструментов Казанской консерватории и артистов оркестра театра имени Камала исполнит произведения современных композиторов, созданные специально на ударных инструментах. Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

20 сентября в ДК Железнодорожников состоится концерт при свечах. В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора Ханса Циммера. Программа объединит мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало» и многих других. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2800 руб. (12+)

20 сентября в «Татнефть-Арене» выступит рэп-исполнитель Macan — автор хитов «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многих других. В Казани артист презентует новый альбом I am. Начало концерта в 20:00, билеты от 3500 руб. (16+)

21 сентября в КСК «Уникс» симфонический оркестр исполнит музыку из популярных турецких сериалов: «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» и многих других хитов турецкого кино. Начало в 18:00, билеты от 1900 руб. (12+)

24 сентября в Rockstar Bar выступит российская группа RSAC. В рамках тура по России зрителей ждет обновлённый состав из 3-х человек на сцене и проверенные временем песни. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

18 сентября в 19:00 в театре Камала можно будет посмотреть спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменить или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

18 сентября в 18:30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле» — это история многих женщин, семей и народов. Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле своё горе. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

19 сентября в театре кукол «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Альфия». Это выражение уважения и любви к великой татарской певице Альфии Авзаловой. Несмотря на то, что произведение основано на жизни и творчестве певца, оно не претендует на биографическую достоверность. Начало в 18:30, билеты от 350 руб. (12+)

21 сентября на сцене Молодежного театра на Булаке представят спектакль «Про Федота — стрельца, удалого молодца» — сказку, написанную по пьесе Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором и социально-философским смыслом на контрасте смешного и серьезного. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов от 900 руб. (16+)

24 сентября в КСК «Уникс» покажут спектакль-комедию положений «Идеальная жена» с участием Наталии Антоновой, Петра Красилова, Андрея Кайкова и других известных российских актеров. Действие происходит в начале прошлого века в Петербурге. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард приглашают на свидание очаровательных женщин. Романтичный вечер превращается в полную катастрофу, но это помогает героям по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести «второе дыхание» в любви. Начало в 19:00, билеты от 1200 руб. (16+)

24 сентября на театральной площадке MO покажут пластический спектакль «Отстань от себя», который позволит зрителю взглянуть на себя и других людей с точки зрения их уникальности. Спектакль исследует темы идентичности человека, особенностей тела и его принятия. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Какие выставки посетить

18 сентября в галерее «Хазинэ» откроется персональная выставка художника-архитектора Игоря Кириллова «Вселенная грез». Экспозиция охватывает десятилетний период творчества мастера и включает более 60 картин в жанре романтического гиперреализма. Открытие пройдет в 16:00 — вход на вернисаж свободный. В остальное время билет на выставку — от 150 руб.

20 сентября в галерее «Смена» откроется выставка «Фетиш». Это итоговый проект студентов третьего потока лаборатории для молодых художников «Смена Лаб». В экспозиции представлены работы семи участников, выполненные в разных техниках — от живописи и графики до четырехметровой скульптуры из картона. Вход свободный.

Также с 20 сентября в Центре современной культуры «Смена» будет проходить выставка «Узнай и раскрась!» с интерактивными зонами, позволяющими посетителям включаться в творческий процесс. Главная тема выставки — раскраска как культурный феномен. Посетители смогут задуматься, почему люди раскрашивают, как это влияет на восприятие мира у ребенка и почему сегодня раскраски используются как способ расслабления и терапии для взрослых. Вход свободный.

Какие спортивные события посетить

Серия из двух домашних матчей пройдет у ХК «Ак Барс». В рамках Чемпионата КХЛ в «Татнефть-Арене» 19 сентября казанская команда сыграет с клубом «Салават Юлаев» (Уфа), а 21 сентября — с «Авангардом» из Омска. Стоимость билетов — от 1800 руб.

Что смотреть в кино

В кинотеатрах можно посмотреть российскую комедию «Три свадьбы и один побег». Бунтарка и проказница Амра из Абхазии скоро окончит школу. Мечта всей её жизни — стать актрисой, а мечта её матери — удачно выдать двух её старших сестёр замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актёрский. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество сестёр или бежать из дома. (16+)

С 18 сентября в прокат выходит американский триллер «Долгая прогулка». В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трёх миль в час, после трёх нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни. (18+)

Российская комедия «Клевый улов» также выходит в прокат на этой неделе. Вика, Аня и Милана — подруги с проблемами в личной жизни. Случайным образом они попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин. (16+)

Фантастический канадский фильм «Альтер» повествует о жизни после глобальной катастрофы. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создаёт экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него всё. (12+)

Чем заняться еще

20 сентября на озере Изумрудном пройдет экологическая акция в формате субботника. Также в программе: квест, командные соревнования по сбору и сортировке мусора, концерт и угощение на полевой кухне. Для участия необходимо собрать команду до 4-х человек. Начало в 10:00, участие по бесплатной регистрации.

20 сентября в 18:30 в галерее современного искусства «БИЗОN» пройдет лекция «Венский модерн: бунт художников в городе Фрейда». Искусствовед Наталия Шадрина расскажет о художниках и архитекторах, которые в начале XX века меняли представления об искусстве: Густаве Климте, Отто Вагнере, Коломане Мозере, Эгоне Шиле и Оскаре Кокошке. Билеты — 300 руб.

24 сентября в Belova Art Gallery на лекции «Искусство Японии» художник Хамза Шарипов расскажет о философских концепциях ваби-саби и сибуй, гравюрах укие-э и резьбе. Также слушатели узнают, как японское искусство повлияло

Гузель Ахметгалиева