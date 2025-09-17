В Челябинске контрактника осудили за убийство сожительницы во время самоволки

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в убийстве сожительницы, совершенном во время самоволки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный решил временно уклониться от службы и уехал домой. В один из дней он в состоянии алкогольного опьянения рядом с подъездом поссорился со своей сожительницей. Контрактник начал избивать горожанку на глазах у ее взрослой дочери. Когда девушка заступилась за мать, он ударил ее кулаками в лицо и голову. После обвиняемый решил убить гражданскую жену, затащил ее в квартиру и продолжил избивать кулаками, костылем и молотком. Потерпевшая скончалась в больнице на следующий день.

Ранее военнослужащий уже был осужден за преступление, совершенное с применением насилия. В этот раз его признали виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ), нанесении побоев лицом, имеющим судимость (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска