Девелоперу Худояну заменили неотбытый срок двумя годами исправительных работ

Осужденному за мошенничество владельцу компании Optima Development Альберту Худояну заменили неотбытый срок на два года исправительных работ. Господин Худоян будет находиться в СИЗО до вступления в силу решения Люблинского суда Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ноябре 2021 года Альберта Худояна приговорили к шести годам колонии со штрафом 800 тыс. руб. по делу о мошенничестве. В 2022 году Мосгорсуд ужесточил наказание и добавил еще два года лишения свободы и штраф в 1 млн руб. Владелец Optima Development был признан виновным в хищении недвижимости стоимостью в несколько миллиардов рублей. В июне 2025 года Люблинский суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперу достроили второе дело».

