Житель Ижевска попытался сжечь квартиру для сокрытия следов убийства знакомой

Житель Ижевска убил свою знакомую и поджег ее квартиру для сокрытия следов преступления, сообщили в региональном СУ СКР. Фигурант уголовного дела об убийстве (ст. 105 УК) признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 августа 37-летний обвиняемый находился в квартире 54-летней местной жительницы на ул. Гагарина. Они употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт, во время которого фигурант ударил потерпевшую ножом не менее двух раз в голову и область живота. Спустя некоторое время она скончалась. После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся.

Обвиняемого задержали полицейские. Следователи допросили фигуранта и свидетелей. Обвиняемый заключен под стражу.