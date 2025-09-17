ВСУ ударили по православному храму в Херсонской области

Поселок городского типа Брилевка Алешкинского округа подвергся атаке ВСУ. Под удар дрона попал православный храм Димитрия Солунского. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в Telegram-канале.

Господин Хоменко уточнил, что в здании выбиты стекла, также поврежден фасад. Обошлось без жертв.

При атаке автомобиля в селе Челбурда пострадали пять человек. Одному из них прошлось ампутировать правую руку. В городе Алешки дрон ударил по машине скорой помощи. Водителя и врача доставили в больницу с контузиями и осколочными ранениями конечностей.