МВД предупредило о росте поддельных цветочных онлайн-магазинов

МВД сообщило о росте мошенничества с поддельными магазинами по продаже букетов в социальных сетях. Эти аккаунты используют фотографии и контент реальных флористических студий, но часто не имеют сайтов и предлагают подозрительно низкие цены.

В МВД отметили, что такие магазины используют адреса сторонних организаций, не связанных с цветочным бизнесом. Покупка осуществляется через мессенджеры, а возможность оставить отзыв отсутствует. Цены на букеты занижены, а оплата требуется до подтверждения заказа.

Мошенники просят перевести деньги на карту физического лица, после чего связь с покупателем обрывается, а заказ не выполняется. МВД призывает граждан быть внимательными при выборе магазинов и проверять их подлинность.