Объем сделок на банкротных торгах на площадке «Сбера» за 8 месяцев составил 8,66 млрд руб.

По данным аналитиков Portal DA (маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка) объем сделок по продаже имущества на банкротных торгах за восемь месяцев 2025 года вырос на 8% год к году, составив 8,66 млрд руб.

Средний чек по сделке на этой площадке увеличился на 9% и достиг 32,7 млн руб. Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития», организованном компанией АБК, сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. По его словам, эти данные показывают, что инвесторам выгодно приобретать активы банкротов на торгах.

Самым востребованным имуществом на банкротных торгах в 2025 году стала коммерческая недвижимость — общая сумма сделок в этой категории превысила 3,6 млрд руб. Большим спросом пользуется и жилая недвижимость, по ней объем сделок составил 0,9 млрд руб. В большинстве случаев (63%) в торгах принимали участие один или два покупателя, а по лотам с жильем в среднем участвовали три человека. Хотя бывают исключения: так, на нежилое здание в Клину площадью 600 кв. м заявки подали сразу 42 лица, в итоге объект был продан за 29,7 млн руб. при стартовой стоимости в 1,1 млн руб. Тем не менее в среднем самая высокая конкуренция среди участников торгов (шесть человек) наблюдается при продаже не недвижимости, а спецтехники, отмечают аналитики Portal DA.

Анна Занина, Сочи