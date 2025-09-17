На Ставрополье наказали лесничих из-за сгоревшего памятника природы

Прокуратура Ставропольского края привлекла к дисциплинарной ответственности сотрудников лесничеств за непроведение превентивных мер, которое привело к крупному пожару на памятнике природы гора Куцай в августе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Возгорание произошло утром 11 августа на особо охраняемой природной территории в Петровском округе. Огонь охватил около 50 га сухой растительности и лесных насаждений. В результате пожара погибло более 3 тыс. хвойных деревьев.

Общий ущерб лесным насаждениям превысил 2 млн руб. Пострадавших среди людей не было, однако огонь нанес существенный экологический вред памятнику природы краевого значения.

Расследование показало, что работники ГКУ «Дивенское лесничество» и ГБУ СК «Ипатовский лесхоз» не выполнили необходимые предупредительные меры. Они не убрали сухую растительность и неликвидную древесину на охраняемой территории.

Дополнительной проблемой стала неисправность пожарной автоцистерны в момент возгорания, что помешало быстрому тушению огня.

По итогам проверки прокуратура направила представления руководителям лесхозяйственных учреждений. Виновные должностные лица уже понесли дисциплинарное наказание.

