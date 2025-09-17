На Ставрополье наказали лесничих из-за сгоревшего памятника природы
Прокуратура Ставропольского края привлекла к дисциплинарной ответственности сотрудников лесничеств за непроведение превентивных мер, которое привело к крупному пожару на памятнике природы гора Куцай в августе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Возгорание произошло утром 11 августа на особо охраняемой природной территории в Петровском округе. Огонь охватил около 50 га сухой растительности и лесных насаждений. В результате пожара погибло более 3 тыс. хвойных деревьев.
Общий ущерб лесным насаждениям превысил 2 млн руб. Пострадавших среди людей не было, однако огонь нанес существенный экологический вред памятнику природы краевого значения.
Расследование показало, что работники ГКУ «Дивенское лесничество» и ГБУ СК «Ипатовский лесхоз» не выполнили необходимые предупредительные меры. Они не убрали сухую растительность и неликвидную древесину на охраняемой территории.
Дополнительной проблемой стала неисправность пожарной автоцистерны в момент возгорания, что помешало быстрому тушению огня.
По итогам проверки прокуратура направила представления руководителям лесхозяйственных учреждений. Виновные должностные лица уже понесли дисциплинарное наказание.