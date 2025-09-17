Бензин АИ-92 снова побил ценовой рекорд на бирже

Стоимость бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже выросла на 0,09%, превысив 73,2 тыс. руб. за тонну и обновила исторический максимум. Это следует из данных торгов.

Цена бензина марки АИ-95 уменьшилась на 0,43%, почти до 79 тыс. руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 2,40%, выше 68,7 тыс. руб. Мазута — на 2,33%, выше 24,1 тыс. руб.

16 сентября цена АИ-92 уже обновляла исторический максимум, достигнув 73 144 руб. за тонну. Это выше аналогичного показателя за 15 сентября на 1,9%.