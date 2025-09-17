«Абсолютной "жемчужиной" станет "Портрет Элизабет Ледерер" кисти Климта»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты из собрания миллиардера и филантропа представит Sotheby`s.

В ноябре аукционный дом Sotheby`s выставит реально суперзвездную коллекцию — собрание Леонарда Лаудера, который умер в нынешнем июле в возрасте 92 лет. Оно оценено в $400 млн. А уж в этой, как говорят эксперты, «звездной короне», абсолютной жемчужиной станет «Портрет Элизабет Ледерер» кисти Густава Климта. По данным газеты The New York Times, ожидается, что картина будет продана более чем за $150 млн. Она считается одним из немногих написанных Климтом портретов в полный рост, которые все еще хранятся в частном владении.

Этот лот, похоже, готов побить аукционный рекорд художника, который был установлен в 2023 году картиной Dame mit Facher («Дама с веером»). Она была продана на аукционе Sotheby`s в Лондоне за сумму, эквивалентную $108,4 млн. Это не единственный дорогой Климт из фондов Лаудера, отправленный на торги. Два пейзажа (один изображает луг и датируется 1906 годом, другой — лес, 1917 год) также поступят на аукцион с оценками от $80 млн до $100 млн и $70-90 млн соответственно. Помимо «Климтов», на торги также будут выставлены шесть бронзовых бюстов Анри Матисса общей стоимостью $30 млн и картина Эдварда Мунка за $20 млн. В общей сложности около 55 произведений искусства из фондов Лаудера скоро будут проданы Sotheby`s, чьи ноябрьские продажи откроют новое пространство в бывшем Музее Уитни. Лаудер, который до своей смерти часто входил в список 200 лучших коллекционеров по версии ARTnews, сам имел значительную связь с этим музеем. Он был его попечителем с 1977-го по 2011-й годы и почетным председателем до своей смерти.

Новости о суперпродажах приходят на фоне широко распространенной неопределенности и оживленных дебатов о состоянии рынка искусства. Хотя исполнительный директор Sotheby`s преисполнен уверенности: «Я думаю, что мы войдем в историю с этой коллекцией. Об этом будут говорить еще долгое время».

Дмитрий Буткевич