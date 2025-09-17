Хайруллин заявил, что Max можно использовать для покупки «товаров для взрослых»

Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин заявил, что с помощью мессенджера Max можно будет приобретать «товары для взрослых» без документов, необходимых для подтверждения возраста в магазинах. Об этом господин Хайруллин рассказал на форуме Kazan Digital Week.

«В Max все находится в одном месте — это очень удобно. Я все время водительские права забываю. <...> У нас в ближайшем будущем появятся магазины, где можно подтвердить свой возраст, когда покупаешь «товары для взрослых», — заявил Айрат Хайруллин.

В российский мессенджер также планируют внедрить СНИЛС, удостоверение многодетной семьи и студента.

Господин Хайруллин заявил, что молодежь активно переходит в Max и что поколению зумеров «хорошо откликаются» яркие цветовые решения и цвет индиго в мессенджере.

Диана Соловьёва