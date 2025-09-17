Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семь домов загорелись из-за ландшафтного пожара в Ростовской области

В Каменск-Шахтинске Ростовской области горит сухая растительность на площади 700 кв м. Из-за сильного ветра огонь распространился на частные дома, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, повреждены семь частных домов и хозпостройка. Пожар тушат 55 человек, задействованы 17 единиц техники и пожарный поезд.

Возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала. На базе местной школы планируется развернуть пункт временного размещения.

