Сбер подарит предпринимателям 100 млн и отдых на премиальном курорте

В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Победители получат не только финансовую поддержку, но и признание, которое помогает бизнесам расти быстрее и находить новых клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители малого бизнеса России будут бороться за звание «Любимый бизнес». Сто победителей премии получат по 1 млн руб. на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при смогут отправиться в премиальный отдых на курорте «Мрия».

Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей: индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие.

Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других. Среди победителей — 11 клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка из шести регионов. Это предприниматели Анастасия Порубова «Рисуй светом» и Дмитрий Пойлов «Cеть фитнес клубов RECORD GYM» из Кировской области, Сергей Упский «Лапушка», Игорь Хведук (Permegi), Александр Самодуров «Мед Ополья» и Дмитрий Савкин «Николаевский Посад» из Владимирской области, Игорь Чернышев «Siam Oasis Spa» из Татарстана, Наталья Костина фитнес клуб «Форма» и Марина Дегтярева ресторан «Кредо» из Пермского края, Гамир Абдулин «Атмосфера» из Нижегородской области, Ксения Фаткулина «Воткинские термы» из Удмуртии.

«Премия “Любимый малый бизнес” открыла нам множество вдохновляющих историй. В ней принимают участие предприниматели, которые ежедневно доказывают, что мечты можно и нужно воплощать в жизнь. Нам важно помогать бизнесу расти. И благодаря премии мы оказываем такую поддержку нашим предпринимателям. Участие в ней не только дает возможность получить новый опыт, но и реальный шанс на финансовые ресурсы для развития своего дела. Уверен, что премия продолжит служить источником вдохновения и стимулом для роста»,— рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.

Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды на специальном гала-ужине в Москве.

