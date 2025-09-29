Па-программа
Артисты Большого театра о проектах и карьере
В начале прошлого века под сводами витражного купола «Сотворение мира» в отеле «Метрополь» чествовали Сергея Павловича Дягилева, а 120 лет спустя там же позируют премьеры Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин. О спектакле—посвящении великому балетному импресарио, личном бренде и скорой свадьбе их расспросил «Ъ-Стиль».
В зале ресторана «Метрополь».
На Элеоноре Севенард: платье, Alberta Ferretti (Bosco di Ciliegi)
На Денисе Родькине: костюм и рубашка, Lardini (Bosco di Ciliegi)
Фото: Григорий Галантный; Стиль: Елена Дудина; MUAH: центр красоты «Белый Сад»
Утренний класс, репетиция, перерыв, вторая репетиция, грим, спектакль. Балетное расписание беспощадно в своей предсказуемости, но в этой железобетонной рутине и кроется весь секрет. «Что бы ни происходило, изо дня в день наш распорядок жизни не меняется. Может быть, поэтому артистам балета чуть проще воспринимать любые перемены в театре или в мире вокруг»,— рассуждает 26-летняя прима Большого Элеонора Севенард. В день нашей встречи ни у нее, ни у ее партнера по сцене и по жизни, знаменитого премьера Дениса Родькина, нет спектакля, сезон в театре вообще еще не стартовал, но они все равно являются на интервью после занятий в репетиционном зале. «Постепенно входим в форму, настраиваемся»,— говорит Денис. Впрочем, за лето они не слишком из нее вышли: полноценные каникулы на Амальфитанском побережье длились не больше пары недель, в остальное время приятное требовалось совмещать с полезным. В июне Денис и Элеонора получили премию Capri Danza International за заслуги в искусстве и вместе с другими лауреатами, включая звезду Штутгартского балета Фридемана Фогеля прима-балерину Немецкого национального балета Майю Махатели и других артистов со всего мира, танцевали на гала в монастыре Святого Иакова, исполняли па-де-де Ромео и Джульетты в хореографии Михаила Лавровского. «На Капри был во всех смыслах теплый прием. Итальянцы скучают по русским артистам, по гастролям Большого театра,— рассказывает Севенард.— Русский балет по-прежнему остается важным символом, поэтому приезд танцовщиков всегда вызывает ажиотаж». Позже, в августе, в качестве приглашенных звезд наши герои закрывали первый сезон балетного конкурса в Шэньяне (КНР), где их коллега по труппе Дмитрий Смилевски завоевал Первую премию. «В Китае было очень профессиональное жюри, в которое входили Манюэль Легри, Патрик де Бана, Владимир Малахов, поэтому еще раз хочется поздравить Диму, он молодец, он заслужил,— вспоминает Денис, который сам от любых конкурсов всегда отказывался.— И хотя мы с Элей ни с кем в Шэньяне не состязались, все равно смогли почувствовать эту атмосферу, услышали много приятных слов от судей». «А когда их говорят такие большие танцовщики, как Манюэль Легри, это окрыляет»,— соглашается Элеонора.
У исторического лифта отеля «Метрополь».
На Элеоноре Севенард: блуза, топ и юбка, Ellassay (Bosco di Ciliegi)
На Денисе Родькине: брюки и джемпер, Lardini (Bosco di Ciliegi)
Фото: Григорий Галантный; Стиль: Елена Дудина; MUAH: центр красоты «Белый Сад»
Еще одним поводом выслушать немало поздравлений стала премьера балета «Дягилев», прошедшая в финале прошлого сезона. Чтобы этот двухактный спектакль о культовом балетном продюсере ХХ века на музыку Равеля и Дебюсси состоялся, Денису Родькину самому пришлось примерить на себя роль продюсера — и на сцене, и в жизни. У него давно была эта идея, и реализовал он ее в канун своего 35-летия в рамках проекта-фестиваля «Нам нужен Дягилев». Денис доволен. «Спектакль получился. Разумеется, он будет еще дорабатываться, даже Юрий Николаевич Григорович всегда доделывал свои постановки уже в процессе,— напоминает Родькин.— Наша премьера была самой обсуждаемой в сезоне, это факт. Сюжетный балет, с такими декорациями, с такой хореографией, с костюмами Игоря Чапурина, даже музыка Равеля и Дебюсси в таком сочетании зазвучала по-новому. Моя идея воплотилась настолько, насколько я хотел». Сейчас команда проекта занята планированием гастролей «Дягилева» по России, а также на Ближнем Востоке и в Азии, хотя на первых порах процесс постановки не был простым. Несмотря на то что в Москве спектакль был показан на Новой сцене Большого, это не репертуарный проект театра, а потому репетировали почти ночами, выискивая свободные залы и свободное время, похвастать которым занятые в спектакле Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин, Дмитрий Смилевски и Элеонора Севенард могли не всегда. «После обычного рабочего дня артисты, режиссер Сергей Глазков, хореограф Алессандро Каггеджи — все шли репетировать. Денис иногда мог прийти, станцевав перед этим в театре три акта "Баядерки", и репетировал в полную ногу. Даже сейчас мне сложно это себе представить,— признается Севенард, исполнившая роль балерины Тамары Карсавиной.— Его бешеное желание и энергия как руководителя проекта помогали всем двигаться в одном направлении».
С выпускником Московской академии хореографии, танцовщиком, активно пробующим себя в постановке собственных спектаклей, англичанином из Манчестера Алессандро Каггеджи Денис знаком давно. Они участвовали в одних гала-концертах, в рамках программы молодых хореографов Большого театра Алессандро поставил миниатюру «Мгновения» для премьера Михаила Лобухина, он сочинял номера для программы «Денис Родькин и друзья», поэтому, выбирая его как хореографа для «Дягилева», Денис полностью доверял коллеге. «Я прекрасно понимал, насколько для хореографа важна свобода, поэтому категорически не вмешивался в работу Алессандро. Небольшие разногласия у нас были только по поводу финала спектакля. Мне было важно, чтобы наша история была не о смерти Сергея Павловича, а о его успехе. Вот здесь мне пришлось жестко сказать, как должно быть,— объясняет Родькин.— Вообще, вся команда работала в правильной сцепке. Конечно, бывало разное, иногда мне приходилось успокаивать постановочную группу, но в итоге все находили общий язык и обнимались». Пожать руки Денис готов и балетным критикам, увидевшим в спектакле массу достоинств и некоторые недостатки. Неизвестно, кто оказался более лоялен к журналистам, исполнитель заглавной партии и премьер или идеолог нового балета и продюсер, но большинство заметок Денис находит корректными, более того, планирует провести работу над ошибками. «Я не имею в виду диванных критиков, которых в свое время выгнали из балетных школ, их мы не берем во внимание, но то, что писали в прессе, было вполне профессионально. Я прочитал много правильных вещей о нашем спектакле,— поясняет Денис Родькин.— Наконец что-то похожее на критику, я ведь уже давно перестал в нее верить. Все были очень адекватными, не было ни одного выпада, унижающего артистов. Раньше мне казалось, что такая журналистика, к которой могли бы прислушиваться танцовщики, сохранилась только в Англии, оказалось, что и у нас она все еще есть. Не люблю, когда переходят на личности или когда просто нахваливают».
Подобно «Дягилеву», проекты, отдельные от регулярного репертуара театра, в которых зрители могут увидеть любимых танцовщиков Большого, не ноу-хау, они были всегда. Однако сегодня их все больше и больше. Чем объясняется этот тренд? Скорее, многим современным танцовщикам мало быть просто частью больших театральных институций, им хочется видеть и развивать себя как самодостаточных артистов. «Стремление к личному бренду вполне закономерно и правильно. Так танцовщик может расти, становиться лучше, интереснее,— размышляет Родькин.— Безусловно, Большой — лучший театр в мире, выходить на его сцену по-прежнему очень ответственно и почетно для меня. Но когда ты можешь воплощать в жизнь собственные идеи, внутри зажигаются какие-то новые огоньки». Молодая продюсерская компания BellArt Production именно этим и помогает заниматься артистам — старт у нее впечатляющий: балет «Дягилев» в Большом и проект «Денис Родькин и друзья». В подтверждение Денис рассказывает, как в разгар подготовки «Дягилева» репетировал в театре партию Солора из «Баядерки», которую исполняет с 2016 года. Его педагог Александр Николаевич Ветров вдруг с приятным удивлением заметил: «Ты какой-то другой».
В обозримом будущем Элеонору Севенард и Дениса Родькина ждет еще важное событие, которое они точно не хотят превращать в спектакль. Свою свадьбу они планируют спродюсировать только для себя и своих близких. «В этом вопросе мы абсолютно солидарны,— улыбается Элеонора.— Осталось определиться, когда мы захотим это сделать и где. Остальное не очень важно, учитывая, сколько лет мы уже вместе».