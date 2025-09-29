Па-программа

В начале прошлого века под сводами витражного купола «Сотворение мира» в отеле «Метрополь» чествовали Сергея Павловича Дягилева, а 120 лет спустя там же позируют премьеры Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин. О спектакле—посвящении великому балетному импресарио, личном бренде и скорой свадьбе их расспросил «Ъ-Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале ресторана «Метрополь». На Элеоноре Севенард: платье, Alberta Ferretti (Bosco di Ciliegi); серьги, кольцо и колье «Пируэт», все украшения — белое золото, бриллианты, Posie. На Денисе Родькине: костюм и рубашка, Lardini (Bosco di Ciliegi); брошь «Пируэт», белое золото, бриллианты, Posie

Фото: Григорий Галантный; Стиль: Елена Дудина; MUAH: центр красоты «Белый Сад» В зале ресторана «Метрополь». На Элеоноре Севенард: платье, Alberta Ferretti (Bosco di Ciliegi); серьги, кольцо и колье «Пируэт», все украшения — белое золото, бриллианты, Posie. На Денисе Родькине: костюм и рубашка, Lardini (Bosco di Ciliegi); брошь «Пируэт», белое золото, бриллианты, Posie

Фото: Григорий Галантный; Стиль: Елена Дудина; MUAH: центр красоты «Белый Сад»

Утренний класс, репетиция, перерыв, вторая репетиция, грим, спектакль. Балетное расписание беспощадно в своей предсказуемости, но в этой железобетонной рутине и кроется весь секрет. «Что бы ни происходило, изо дня в день наш распорядок жизни не меняется. Может быть, поэтому артистам балета чуть проще воспринимать любые перемены в театре или в мире вокруг»,— рассуждает 26-летняя прима Большого Элеонора Севенард. В день нашей встречи ни у нее, ни у ее партнера по сцене и по жизни, знаменитого премьера Дениса Родькина, нет спектакля, сезон в театре вообще еще не стартовал, но они все равно являются на интервью после занятий в репетиционном зале. «Постепенно входим в форму, настраиваемся»,— говорит Денис. Впрочем, за лето они не слишком из нее вышли: полноценные каникулы на Амальфитанском побережье длились не больше пары недель, в остальное время приятное требовалось совмещать с полезным. В июне Денис и Элеонора получили премию Capri Danza International за заслуги в искусстве и вместе с другими лауреатами, включая звезду Штутгартского балета Фридемана Фогеля прима-балерину Немецкого национального балета Майю Махатели и других артистов со всего мира, танцевали на гала в монастыре Святого Иакова, исполняли па-де-де Ромео и Джульетты в хореографии Михаила Лавровского. «На Капри был во всех смыслах теплый прием. Итальянцы скучают по русским артистам, по гастролям Большого театра,— рассказывает Севенард.— Русский балет по-прежнему остается важным символом, поэтому приезд танцовщиков всегда вызывает ажиотаж». Позже, в августе, в качестве приглашенных звезд наши герои закрывали первый сезон балетного конкурса в Шэньяне (КНР), где их коллега по труппе Дмитрий Смилевски завоевал Первую премию. «В Китае было очень профессиональное жюри, в которое входили Манюэль Легри, Патрик де Бана, Владимир Малахов, поэтому еще раз хочется поздравить Диму, он молодец, он заслужил,— вспоминает Денис, который сам от любых конкурсов всегда отказывался.— И хотя мы с Элей ни с кем в Шэньяне не состязались, все равно смогли почувствовать эту атмосферу, услышали много приятных слов от судей». «А когда их говорят такие большие танцовщики, как Манюэль Легри, это окрыляет»,— соглашается Элеонора.

Еще одним поводом выслушать немало поздравлений стала премьера балета «Дягилев», прошедшая в финале прошлого сезона. Чтобы этот двухактный спектакль о культовом балетном продюсере ХХ века на музыку Равеля и Дебюсси состоялся, Денису Родькину самому пришлось примерить на себя роль продюсера — и на сцене, и в жизни. У него давно была эта идея, и реализовал он ее в канун своего 35-летия в рамках проекта-фестиваля «Нам нужен Дягилев». Денис доволен. «Спектакль получился. Разумеется, он будет еще дорабатываться, даже Юрий Николаевич Григорович всегда доделывал свои постановки уже в процессе,— напоминает Родькин.— Наша премьера была самой обсуждаемой в сезоне, это факт. Сюжетный балет, с такими декорациями, с такой хореографией, с костюмами Игоря Чапурина, даже музыка Равеля и Дебюсси в таком сочетании зазвучала по-новому. Моя идея воплотилась настолько, насколько я хотел». Сейчас команда проекта занята планированием гастролей «Дягилева» по России, а также на Ближнем Востоке и в Азии, хотя на первых порах процесс постановки не был простым. Несмотря на то что в Москве спектакль был показан на Новой сцене Большого, это не репертуарный проект театра, а потому репетировали почти ночами, выискивая свободные залы и свободное время, похвастать которым занятые в спектакле Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин, Дмитрий Смилевски и Элеонора Севенард могли не всегда. «После обычного рабочего дня артисты, режиссер Сергей Глазков, хореограф Алессандро Каггеджи — все шли репетировать. Денис иногда мог прийти, станцевав перед этим в театре три акта "Баядерки", и репетировал в полную ногу. Даже сейчас мне сложно это себе представить,— признается Севенард, исполнившая роль балерины Тамары Карсавиной.— Его бешеное желание и энергия как руководителя проекта помогали всем двигаться в одном направлении».

С выпускником Московской академии хореографии, танцовщиком, активно пробующим себя в постановке собственных спектаклей, англичанином из Манчестера Алессандро Каггеджи Денис знаком давно. Они участвовали в одних гала-концертах, в рамках программы молодых хореографов Большого театра Алессандро поставил миниатюру «Мгновения» для премьера Михаила Лобухина, он сочинял номера для программы «Денис Родькин и друзья», поэтому, выбирая его как хореографа для «Дягилева», Денис полностью доверял коллеге. «Я прекрасно понимал, насколько для хореографа важна свобода, поэтому категорически не вмешивался в работу Алессандро. Небольшие разногласия у нас были только по поводу финала спектакля. Мне было важно, чтобы наша история была не о смерти Сергея Павловича, а о его успехе. Вот здесь мне пришлось жестко сказать, как должно быть,— объясняет Родькин.— Вообще, вся команда работала в правильной сцепке. Конечно, бывало разное, иногда мне приходилось успокаивать постановочную группу, но в итоге все находили общий язык и обнимались». Пожать руки Денис готов и балетным критикам, увидевшим в спектакле массу достоинств и некоторые недостатки. Неизвестно, кто оказался более лоялен к журналистам, исполнитель заглавной партии и премьер или идеолог нового балета и продюсер, но большинство заметок Денис находит корректными, более того, планирует провести работу над ошибками. «Я не имею в виду диванных критиков, которых в свое время выгнали из балетных школ, их мы не берем во внимание, но то, что писали в прессе, было вполне профессионально. Я прочитал много правильных вещей о нашем спектакле,— поясняет Денис Родькин.— Наконец что-то похожее на критику, я ведь уже давно перестал в нее верить. Все были очень адекватными, не было ни одного выпада, унижающего артистов. Раньше мне казалось, что такая журналистика, к которой могли бы прислушиваться танцовщики, сохранилась только в Англии, оказалось, что и у нас она все еще есть. Не люблю, когда переходят на личности или когда просто нахваливают».

Подобно «Дягилеву», проекты, отдельные от регулярного репертуара театра, в которых зрители могут увидеть любимых танцовщиков Большого, не ноу-хау, они были всегда. Однако сегодня их все больше и больше. Чем объясняется этот тренд? Скорее, многим современным танцовщикам мало быть просто частью больших театральных институций, им хочется видеть и развивать себя как самодостаточных артистов. «Стремление к личному бренду вполне закономерно и правильно. Так танцовщик может расти, становиться лучше, интереснее,— размышляет Родькин.— Безусловно, Большой — лучший театр в мире, выходить на его сцену по-прежнему очень ответственно и почетно для меня. Но когда ты можешь воплощать в жизнь собственные идеи, внутри зажигаются какие-то новые огоньки». Молодая продюсерская компания BellArt Production именно этим и помогает заниматься артистам — старт у нее впечатляющий: балет «Дягилев» в Большом и проект «Денис Родькин и друзья». В подтверждение Денис рассказывает, как в разгар подготовки «Дягилева» репетировал в театре партию Солора из «Баядерки», которую исполняет с 2016 года. Его педагог Александр Николаевич Ветров вдруг с приятным удивлением заметил: «Ты какой-то другой».

В обозримом будущем Элеонору Севенард и Дениса Родькина ждет еще важное событие, которое они точно не хотят превращать в спектакль. Свою свадьбу они планируют спродюсировать только для себя и своих близких. «В этом вопросе мы абсолютно солидарны,— улыбается Элеонора.— Осталось определиться, когда мы захотим это сделать и где. Остальное не очень важно, учитывая, сколько лет мы уже вместе».

Беседовал Анатолий Семенов