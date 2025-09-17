«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как меняется подход к развитию энергосетей.

Когда-то электростанцию ставили там, где было топливо: уголь, река, нефть. Теперь карта энергетики меняется, точки на ней задают технологии: установки, центры испытаний, реакторы. В планах, как следует из нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», к 2030 году поднять степень собственной независимости в топливно-энергетическом комплексе до 90%.

И одна из первостепенных задач — развитие линейки малых АЭС. Это реакторы меньшей мощности по сравнению с привычными большими блоками. Главное отличие не столько в мегаваттах, сколько в подходе. Вместо стройки гигантской станции специалисты возводят сеть компактных реакторов. Так быстрее и дешевле запустить генерацию там, где большие АЭС не подходят, например, в удаленных, слабозаселенных районах или на промышленных площадках вне сетей. При этом малые станции можно использовать не только для электричества, но и для тепла, опреснения воды или производства водорода.

Еще одна важная задача на ближайшие пять лет — разработать технологию замкнутого ядерного топливного цикла. Это почти безотходное производство: отработанное топливо не нужно хранить — его можно переработать, извлечь ценные компоненты, такие как уран, и сделать из них востребованное сырье. Однако для создания подобного цикла необходимы современные технологии и специальные перерабатывающие предприятия, которые еще предстоит построить. К 2045 году стоит задача довести долю атомной генерации в энергетике страны до 25%. Для этого запланировано строительство 38 новых энергоблоков суммарной мощностью около 30 ГВт. Это означает новые площадки, цепочки поставок, модернизацию производств и рабочие места. А для бизнеса открываются возможности в оборудовании, материалах и сервисе.