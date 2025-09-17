Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первым замминистра здравоохранения Дагестана стал Наби Кураев

В органах исполнительной власти Дагестана произошли кадровые изменения. Распоряжения о назначениях опубликованы на сайте правительства региона.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил Айшат Шахманаев на должность заместителя министра труда социального развития, Наби Кураева — первым замминистра здравоохранения песпублики.

Кроме того, Алибека Гасанова назначили заместителем начальника управления правительства республики по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства восстановления Ауховского района.

Мария Хоперская

