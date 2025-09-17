20% пользователей автопарковок в Перми скрывают госномера

Около 20% водителей Перми скрывают или снимают государственные регистрационные номера своих машин, чтобы не оплачивать парковку в центре города, цитирует замначальника департамента дорог и благоустройства Перми Сергея Быстрых «Новый Компаньон».

По словам чиновника, в первом полугодии 2025 года сотрудники дирекции дорожного движения раскрыли свыше 3,3 тыс. регистрационных знаков и составили почти 1 тыс. актов мониторинга, на основании которых составлено 795 протоколов об административных правонарушениях.

Всего в этом году пермякам было выписано штрафов на 1,7 млн руб., взыскано почти 1,4 млн руб. По состоянию на 15 сентября этого года было выявлено 8789 транспортных средств с закрытыми знаками.

Сейчас власти ищут возможность нормативного регулирования запрета на парковку транспортных средств со скрытыми и снятыми госзнаками на платных парковках. При этом господин Быстрых сослался на опыт других регионов. Например, в Казани водителям, снимающим номера, блокируют колеса, а в Санкт-Петербурге в качестве обеспечительной меры изымают транспортное средство.