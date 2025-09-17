Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинца будут судить за разжигание ненависти по национальному признаку

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 27 сентября 2023 года житель Челябинска опубликовал в одном из сообществ социальной сети комментарии, содержащие признаки разжигания ненависти и вражды к людям определенной национальности. Кроме того, местный житель неоднократно предлагал совершать в отношении них особо тяжкие преступления. Ранее челябинца уже привлекали к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти, унижение человеческого достоинства).

Задержали горожанина сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области вместе с росгвардейцами. Материалы уголовного дела направили в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

