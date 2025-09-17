Челябинцам вернули 10 млн рублей за коммунальные услуги из-за долгой опрессовки

В Челябинске жильцам 86 многоквартирных домов Металлургического района сделали перерасчет стоимости коммунальных услуг из-за затянувшейся опрессовки. Им вернули около 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Правоохранительные органы провели проверку после публикации жалоб челябинцев на долгое отсутствие горячей воды. В ряде домов Металлургического района опрессовка была запланирована с 20 мая по 16 июня. Однако из-за ремонта теплосетей горячую воду вернули только 8 июля.

По представлению прокурора к административной ответственности привлекли заместителя технического директора АО «УСТЭК-Челябинск». Руководителю компании также внесли представление.

Ольга Воробьева