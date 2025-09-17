В Набережных Челнах саперы обезвредили снаряд, найденный в партии щебня

В Набережных Челнах саперы обезвредили артиллерийский снаряд, найденный строителями в партии привезенного щебня. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Вчера днем в отделение ОМОНа «Тайфун» поступило сообщение о неизвестном предмете на территории предприятия. Прибывшие саперы подтвердили, что это был снаряд, предположительно времен гражданской войны. Снаряд был ржавый, и его состояние не позволило бы транспортировать его на большое расстояние.

Было принято решение безопасно уничтожить снаряд на пустыре, на территории предприятия. Экскаватор выкопал яму глубиной 2,5–3 метра, в нее положили снаряд и закопали. Затем саперы взорвали снаряд.

Марк Халитов