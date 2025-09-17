Северо-Кавказский федеральный университет расширяет партнерство с Абхазией

Делегация Северо-Кавказского федерального университета во главе с исполняющей обязанности ректора профессором Татьяной Шебзуховой подписала соглашения о партнерстве с Абхазским государственным университетом и министерством просвещения республики.

Договор между СКФУ и АГУ предусматривает проведение совместных научных конференций, образовательных проектов, создание Международной научно-исследовательской лаборатории археологических исследований, а также обмен студентами и преподавателями. Ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что обновленный договор станет важным шагом в укреплении долгосрочного партнёрства.

Соглашение с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба охватывает многоуровневое сотрудничество в дошкольном образовании, общем и среднем профессиональном образовании.

В рамках визита открылись курсы повышения квалификации учителей на базе школы имени Гулиа в Сухуме. Программа направлена на обучение методикам подготовки к всероссийским олимпиадам школьников.

«Главная цель проводимой нами работы – развитие кадрового потенциала Абхазии, создание условий для профессионального роста педагогов, и, как следствие, повышения уровня знаний их учеников»,— заявила Татьяна Шебзухова.

С 2016 года СКФУ обучил более трех тысяч специалистов Абхазии по 66 образовательным программам, включая педагогов, госслужащих и работников реального сектора экономики. В текущем году запланированы девять образовательных программ для 130 педагогов республики, включая впервые курсы для учителей физики.

Международный Конкурс для молодежи Республики Абхазия на знание абхазской и русской словесности «Корни слова» проводится ежегодно с 2022 года. Основной целью конкурса является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала молодежи, побуждение к занятиям творчеством и развитие интереса к абхазской и российской культуре и устному народному творчеству. В 2025 году запланировано проведение очередного VI Конкурса. По запросу Министерства просвещения Республики Абхазия коллективом преподавателей Юридического института СКФУ разработана «Концепция развития психолого-медико-педагогической службы в системе образования в Республике Абхазия» и дорожная карта реализации этой концепции.

Тат Гаспарян