В Самаре осуждены члены ОПГ, напавшей на мужчину на заброшенном маслозаводе

Самарский областной суд признал трех участников организованной преступной группы виновными в нападении, вымогательстве и хранении взрывчатых веществ и наркотиков. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет. Один из осужденных отправится в колонию особого режима, двое других — в колонию общего режима. Об этом сообщила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2023 года трое злоумышленников напали на знакомого на заброшенном маслозаводе в селе Приволжье. После избиения и угроз газовым пистолетом они заставили жертву передать им 130 тыс. руб.

Также выяснилось, что один из осужденных, ранее уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление, и «состоял на учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности». После выхода на свободу он занимал высшее положение в преступной иерархии. В его доме нашли взрывчатку. Другой подсудимый хранил 11,26 г психоактивных препаратов и более 190 г запрещенных растительных веществ.

Георгий Портнов