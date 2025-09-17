Лавров: слова ЕС о бесполетной зоне напоминают «пикейные жилеты» Ильфа и Петрова

Предложения руководителей стран Евросоюза о создании бесполетной зоны над Украиной напоминают метания персонажей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Сатирики описывали так называемые «пикейные жилеты» — тип личностей, которые ни за что не отвечают, но много из себя строят. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В одном из их романов («Золотой теленок».—"Ъ") они описывали, как люди в начале советской власти собираются в общественных местах и просто начинают рассуждать о политике Франции, Британии, Советского Союза, который только-только был тогда создан. И эти писатели охарактеризовали их как "пикейные жилеты",— рассказал господин Лавров во время посольского стола.— То есть люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии».

Министр напомнил, что в попытке сорвать мирный процесс на Украине страны Европы «метнулись в Вашингтон», после чего продолжили идти «путем накачивания» ВСУ оружием. Теперь, добавил Сергей Лавров, эти меры дополнились идеей о формировании так называемых миротворческих сил и бесполетной зоне на Украине.

Страны НАТО начали обсуждать введение бесполетной зоны на украинской территории после инцидента с дронами в Польше. По словам польской стороны, залетевшие в воздушное пространство страны БПЛА принадлежали России. В российском Минобороны этот факт отрицают. Для усиления позиций на восточном фланге альянс также начал операцию «Восточный страж».