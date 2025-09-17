Бывший замначальника Главного штаба ВМС США получил 6 лет тюрьмы за коррупцию

Американский суд приговорил адмирала в отставке Роберта Берка к шести годам лишения свободы за коррупцию. Ранее его признали виновным в том, что он пользовался служебным положением для заключения контрактов с компанией, которая впоследствии предоставила ему высокооплачиваемую работу. В 2019–2020 годах господин Берк занимал пост заместителя начальника Главного штаба ВМС США (вторая по значению должность в американских военно-морских силах).

Фото: Kegan E. Kay / DVIDS Адмирал Главного штаба ВМС США в отставке Роберт Берк

Фото: Kegan E. Kay / DVIDS

Кроме тюремного заключения, Роберт Берк должен будет выплатить $400 тыс. При вынесении приговора судья заявил, что адмирал в отставке предал общественное доверие и присягу, которую приносил. Адвокаты адмирала в отставке сообщили, что опротестуют решение суда, сославшись на его многолетнюю беспорочную службу и заслуги. Прокурор запрашивал десять лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021 году Роберт Берк, в то время командовавший военно-морскими силами в Европе и Африке, поручил своим подчиненным выделить неназванной компании $355 тыс. по контракту на подготовку персонала в Италии и Испании. Позже он пытался помочь этой компании заключить еще один контракт с ВМС. Американские СМИ пишут, что речь идет о компании Next Jump из Нью-Йорка, которая специализируется на технологиях и подготовке персонала. В 2022 году после выхода в отставку Роберт Берк перешел туда на работу, где его годовой оклад составил $500 тыс. Он был арестован в июле 2024 года.

Яна Рождественская