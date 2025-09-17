Обозреватель “Ъ FM” Светалана Бардина сравнивает предложение жилья элит-класса в Москве и Санкт-Петербурге по этажности, ценовым сегментам и районам расположения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Только в 7% элитных жилых комплексов в Москве и в 4% в Санкт-Петербурге не более четырех этажей. При этом около половины проектов в этих городах в высоком ценовом сегменте относятся к многоэтажным, посчитали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Formula City. По данным брокеров, к началу осени среди 44 столичных элитных жилых комплексов три являются низкоэтажными (в них до четырех этажей), а среди 28 петербургских — всего один. Средних по высоте (в пределах восьми этажей) — 20 объектов, еще 12, соответственно, высокие. Московская недвижимость элитного класса в среднем выше на 10%.

В элитном сегменте петербургского рынка стоимость квадратного метра в значительной степени зависит от этажности проекта. Так, самое дорогое жилье предлагают в малоэтажных домах — 1,2 млн руб. за кв. м. Его стоимость в среднем на 35% больше, чем в среднеэтажных , и на 78%, чем в высотных. В Москве, в свою очередь, данная связь менее выражена, а лидируют по стоимости среднеэтажные элитные жилые комплексы, отмечают брокеры. Средняя цена кв. м в них зафиксирована на отметке 2,7 млн руб.

Многоэтажная жилая недвижимость элит-класса в Санкт-Петербурге представлена в семи районах, причем преимущественно в Центральном, среднеэтажная в трех — в основном в Петроградском, а малоэтажная — только в Петроградском. В Москве большинство проектов высотой до четырех, а также более восьми этажей расположено в Хамовниках, а среднеэтажных в Тверском районе.

Светлана Бардина