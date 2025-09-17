Зарубежные СМИ: Как Европа реагирует на штурм Израилем сектора Газа?

Еврокомиссия предлагает оказать торговое давление на Израиль в ответ на войну в Газе. Речь может идти об отмене льготного режима для импортируемых товаров, об этом в интервью Euronews рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, такая мера будет дорого стоить Иерусалиму. 16 сентября Израиль начал штурм города Газа. По данным министерства здравоохранения эксклава, за день погибли более 100 палестинцев. Международное сообщество выступило с резкой критикой действий правительства Нетаньяху. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Утром 16 сентября, когда появились первые новости о начале штурма в городе Газа, Биньямин Нетаньяху находился в суде, напоминает The Guardian. Там премьер-министр использовал операцию как аргумент, чтобы не появляться на длительных заседаниях по своему коррупционному процессу в будущем. Критики давно утверждают, что политик специально затягивает войну, чтобы отложить выборы, остаться у власти и тем самым сохранить юридический иммунитет. Впрочем, над самим Израилем теперь нависла угроза изоляции. Кая Каллас осудила наступление в Газе и заявила, что оно принесет лишь больше смертей и разрушений. Теперь ЕС готовится оказать экономическое давление на Иерусалим.

Однако решение Нетаньяху начать операцию несмотря на растущее международное осуждение, подчеркивает его готовность игнорировать любые меры и вести войну на своих условиях, пишет CNN. 16 сентября независимое расследование ООН пришло к выводу, что ЦАХАЛ атаковал гражданское население в Газе по национальному признаку, и действия Израиля назвали геноцидом. Иерусалим заявил, что «категорически отвергает ложный отчет», и призвал упразднить комиссию. По плану Совета безопасности Израиля, перед штурмом страна должна была заставить все палестинское население эвакуироваться, а также увеличить число пунктов помощи до 16. Но сейчас открыто только 5 из них, а тысячи палестинцев начали покидать город лишь после начала военной операции, отмечает издание.

Несколько стран предупреждали Израиль о катастрофических последствиях нового наступления, однако президент США Дональд Трамп, кажется, предпочел остаться сторонним наблюдателем, отмечает The New York Times. Позиция невмешательства американского президента дает Нетаньяху карт-бланш на эскалацию в Газе. Из-за огромного рычага влияния в виде военной помощи, только американский лидер мог бы остановить этот штурм, считает газета. Называя себя миротворцем, республиканец неоднократно призывал остановить войну в Газе, однако сейчас бездействует. Визит госсекретаря Марко Рубио в Израиль на этой неделе тоже не прояснил позицию Вашингтона. Впрочем, долго отмалчиваться Трампу не удастся. Уже на следующей неделе в Нью-Йорке пройдет ежегодная Генассамблея ООН, где западные союзники, вероятно, заставят США высказаться. Некоторые из них, например, Франция, Австралия, Канада и Великобритания недавно приняли решение о признании Палестины.

