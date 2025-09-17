«Евразия СПГ» планирует построить завод по сжижению газа в ХМАО

Компания «Евразия СПГ» планирует начать строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) в поселке Салым (ХМАО-Югра), сообщили в окружном департаменте промышленности.

Перспективы реализации проекта обсуждались в ходе промышленно-энергетического форума TNF с участием директора департамента промышленности Югры Виктора Гамузова и генерального директора компании Александра Садымова. Предполагается, что строительство комплекса начнется в 2026 году. Производственная мощность завода составит 4 тыс. тонн СПГ в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 150 млн руб.

«На производстве будет использоваться новая технология эффективного сжижения природного газа на базе трех каскадной фреоновой холодильной машины»,— говорится в сообщении.

Одновременно «Евразия СПГ» планирует строительство сети заправочных станций в регионе, что обеспечит транспорт Югры газомоторным топливом.

Компания «Евразия СПГ», основанная в 2021 году, базируется в Нижневартовске. Она специализируется на транспортировке, продаже и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Организация работает в сфере малотоннажного СПГ в России и Казахстане.

Полина Бабинцева