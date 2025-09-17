«Главное все же то, какой эффект мы сами хотим получить»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о семи принципах разумного поведения в социальных сетях, сформулированных гендиректором Axios Джимом Вандехэй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Создавать, а не потреблять — такой принцип кажется наиболее уместным в контексте бесконечного потока контента, прежде всего, в соцсетях. Но, как и во всем, есть нюансы. Мне попался интересный материал, посвященный ведению соцсетей. В письме читателям гендиректор Axios Джим Вандехэй рассказал, как он сам рекомендует своим коллегам относиться к ведению публичных аккаунтов. Главная идея — нужно мыслить и действовать «клинически, как врач, а не эмоционально, как истеричный пациент». Вовсе отказываться от эмоций тоже не стоит, это часть жизни. Но их необходимо контролировать в публичном пространстве. Так главе информационного агентства удалось сформулировать семь принципов проявления личности в интернете.

Первый: выдержать паузу перед публикацией. Мало что требует мгновенной реакции. Перенос публикации на несколько часов может регулярно избавлять от «публичного позора».

Второй: больше слушать, меньше говорить. Необходимо много читать, изучать размышления других людей, чтобы сформировать собственное мнение, слова станут более весомыми.

Третий: изучать жизнь словно иностранец, наблюдать за происходящим и делать пометки в свой дневник, а не сразу в соцсети.

Четвертый: проявить мудрость консультанта, спросив себя: «А что бы на это сказал умный человек?» Можно представить кого-то из компетентных и опытных знакомых.

Пятый: аккуратно и точно подбирать слова. Спокойный ум вызывает уважение, а мельтешение раздражает.

Шестой: быть менеджером своего телефона, ведь именно его владелец решает, что писать в соцсетях, а что нет. У контента должны быть принципы, и их следует придерживаться, будь то приоритет рабочей повестки, шуток или обсуждения сплетен.

Седьмой: просто не публикуйте. Возможно, лучше меньше, чем больше.

Глава Axios напомнил, что большинство работодателей проверяют социальные сети кандидатов перед приемом на работу. Но главное все же то, какой эффект мы сами хотим получить.

Яна Лубнина