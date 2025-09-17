Джо Байдену мало платят

Джо Байдену не удается заработать на своем президентстве. Такой вывод сделала газета The Wall Street Journal, узнав о гонорарах политика. По информации издания, они заметно ниже, чем у других бывших глав государства. Кроме того, у 82-летнего Байдена есть долги на $800 тыс. и немалые расходы, в том числе на лечение. Подробности — у Сергея Симонова.

Когда в 2024 году слухи о плохом здоровье американского президента достигли пика, в сети появилось короткое видео из 1972-го. Энергичный 29 летний сенатор Джо Байден, развалившись в кресле, изящно отчитывал оппонента, умело используя риторические приемы. Ролик особенно контрастирует с 2025 годом, в котором уже бывшего президента Байдена крайне редко зовут на выступления или другие мероприятия. А если зовут, то платят заметно меньше, чем другим экс-президентам, около $300 тыс., включая расходы на транспорт и проживание.

С другими источниками финансирования тоже проблемы, говорит политолог-американист Ян Веселов: «Даже бывших президентов финансируют для получения своеобразного доступа. Можно ли считать это определенной формой коррупции? Да, наверное, но относительно мягкой. То есть люди жертвуют средства для избирательной кампании и в различные президентские проекты, чтобы иметь возможность находиться в контакте. И в случае Байдена как раз многие из спонсоров жаловались на то, что он и его команда как-то не очень охотно идут на контакт, и из-за этого многие не хотят давать ему денег. А Байден планирует, как и другие президенты, открывать собственную библиотеку, хочет собрать на это где-то $200-300 млн».

Бывшим президентам в США платят пенсию в $250 тыс. в год, но Байден получает $416 тыс. как бывший сенатор и вице-президент. Несмотря на это, его семья живет довольно скромно, пишет The Wall Street Journal, а сам демократ летает не частными самолетами, а в первом классе или ездит на поездах. Журналисты приводят еще один пример невостребованности Байдена. Права на публикацию мемуаров он продал за $10 млн, а Барак и Мишель Обама — за $60.

Сравнивать его с предыдущими президентами-демократами невозможно, считает профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Желающих приглашать его и слушать мало. Байден уходит в историю после своего сокрушительного поражения от Трампа и на фоне двух очень харизматичных президентов-демократов: это Билл Клинтон и Барак Обама, которые до сих пор пользуются популярностью в партии. И, естественно, Обаме с легкостью удалось собрать более $800 млн на свою библиотеку, которая, по сути дела, является больше музеем».

Наконец, все больше демократов считают Байдена политиком, который помешал им сохранить Белый дом. На прошлой неделе Байдена публично раскритиковала Камала Харрис из-за решения пойти на второй срок. Отрывок из ее книги зачитала ведущая Fox News: «Atlantic опубликовал отрывок из новой книги Харрис "107 дней", в котором она пишет следующее: "Это решение Джо и Джилл", — мы все повторяли это как мантру, как будто были загипнотизированы. Но это было благородство или безрассудство? Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудство.

Ставки были слишком высоки, это не тот выбор, который следовало оставить на усмотрение личных амбиций. Мнение команды Байдена сводилось к тому, что если блистаю я, то он тускнеет. Учитывая опасения по поводу возраста Байдена, мой заметный успех в качестве вице-президента был жизненно важен, его команда этого не понимала».

На этом проблемы 82-летнего Байдена не заканчиваются. В мае у него обнаружили рак простаты, на лечение которого уходят немалые деньги. Наконец, демократ хочет помогать сыну Хантеру, который все еще не может выплатить более $3 млн алиментов бывшей жене.

Сергей Симонов