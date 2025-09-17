В Перми могут отказаться от паркоматов для оплаты парковки

В Перми власти могут отказаться от использования паркоматов для оплаты парковки, сообщает Business Class со ссылкой на начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева.

По словам чиновника, «паркоматы наименее востребованы для оплаты парковок, а годовые затраты на их установку и содержание в 18 раз превышают сумму поступления платежей в бюджет».

Начальник департамента напомнил и о том, что в периоды ограничений мобильного интернета есть возможность постоплаты и оплаты по SMS.

Проект также предлагает введение новой категории платных парковок — «приобъектных». Такие стоянки будут располагаться у востребованных объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры и будут предназначены в основном для посетителей этих объектов. Обязательства по содержанию таких парковок сохранятся за городом.