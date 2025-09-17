Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье слесарь газслужбы получил штраф за отравление четырех жильцов

Ипатовский районный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. слесаря АО «Ипатоворайгаз» за нарушение техники безопасности, приведшее к отравлению четырех жильцов угарным газом. Информация размещена на сайте суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2024 года мастер выполнял техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. При обнаружении неисправностей он не перекрыл подачу газа и составил документ об отсутствии нарушений эксплуатации.

Вследствие его действий в жилом доме накопился угарный газ. Четверо жителей пострадали от отравления с легким вредом для здоровья.

На судебном заседании слесарь полностью признал вину, выразил раскаяние и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При определении меры наказания суд принял во внимание наличие у подсудимого малолетнего ребенка и ребенка-инвалида.

Станислав Маслаков

