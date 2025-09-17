ГС УР предложил новое основание для переселения должников по ЖКХ на соцнайме

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили дополнить Жилищный кодекс (ЖК РФ) новым основанием для переселения жильцов—должников по ЖКХ на соцнайме в помещения меньшей площади. Такую законодательную инициативу в Госдуму рассмотрели на заседании комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Речь идет о ситуации, когда граждане, проживающие в жилом помещении по договору соцнайма и без уважительных причин не оплачивающие коммунальные услуги более шести месяцев, могут быть в судебном порядке принудительно выселены в помещение меньшей площади. При этом действующая норма ЖК РФ позволяет недобросовестным жильцам уклоняться от выселения, совершая минимальные платежи за жилье и коммунальные услуги раз в полгода»,— говорится в сообщении.

По данным регионального Госсовета, такая схема приводит к накоплению больших долгов, взыскать которые с граждан, не имеющих дохода и ведущих асоциальный образ жизни, через суд становится невозможно. Депутаты республиканского парламента предлагают внести в ЖК РФ новое основание для выселения таких жильцов, по которому процедура может быть произведена «в случае образования задолженности, превышающей сумму оплаты за жилье, начисленную непрерывно за предшествующие шесть месяцев».

Также в ЖК РФ планируется закрепить перечень уважительных причин неуплаты для жителей, регулярно закрывающих все необходимые платежи, столкнувшихся с трудностями при оплате. К ним могут быть отнесены задержку зарплаты или пенсии сроком на три месяца и более, болезнь, наличие родственников—инвалидов или детей. «Кроме того, иные уважительные причины образования долга за коммунальные услуги в каждом конкретном случае, согласно проекту документа, может установить суд»,— указано в сообщении.

Проект поддержал региональный минстрой. Предложение планируется направить в Госдуму. Ближайшая сессия регионального парламента, в повестку которой может быть внесен этот вопрос, откроется 23 сентября.