Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГС УР предложил новое основание для переселения должников по ЖКХ на соцнайме

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили дополнить Жилищный кодекс (ЖК РФ) новым основанием для переселения жильцов—должников по ЖКХ на соцнайме в помещения меньшей площади. Такую законодательную инициативу в Госдуму рассмотрели на заседании комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям 15 сентября.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Речь идет о ситуации, когда граждане, проживающие в жилом помещении по договору соцнайма и без уважительных причин не оплачивающие коммунальные услуги более шести месяцев, могут быть в судебном порядке принудительно выселены в помещение меньшей площади. При этом действующая норма ЖК РФ позволяет недобросовестным жильцам уклоняться от выселения, совершая минимальные платежи за жилье и коммунальные услуги раз в полгода»,— говорится в сообщении.

По данным регионального Госсовета, такая схема приводит к накоплению больших долгов, взыскать которые с граждан, не имеющих дохода и ведущих асоциальный образ жизни, через суд становится невозможно. Депутаты республиканского парламента предлагают внести в ЖК РФ новое основание для выселения таких жильцов, по которому процедура может быть произведена «в случае образования задолженности, превышающей сумму оплаты за жилье, начисленную непрерывно за предшествующие шесть месяцев».

Также в ЖК РФ планируется закрепить перечень уважительных причин неуплаты для жителей, регулярно закрывающих все необходимые платежи, столкнувшихся с трудностями при оплате. К ним могут быть отнесены задержку зарплаты или пенсии сроком на три месяца и более, болезнь, наличие родственников—инвалидов или детей. «Кроме того, иные уважительные причины образования долга за коммунальные услуги в каждом конкретном случае, согласно проекту документа, может установить суд»,— указано в сообщении.

Проект поддержал региональный минстрой. Предложение планируется направить в Госдуму. Ближайшая сессия регионального парламента, в повестку которой может быть внесен этот вопрос, откроется 23 сентября.