В Челябинске закроются 12 магазинов «Жизньмарт»

Уральская сеть магазинов «Жизньмарт» отзывает франшизу у 12 торговых точек в Челябинске. Причиной стало несоответствие стандартам сервиса и ассортимента. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе «Жизньмарта».

Магазины закроются по адресам: улица Чичерина, 38в; улица Университетская набережная, 46; Краснопольский проспект, 36; улица Уютная, 3; улица Энгельса, 4; улица Гагарина, 26; улица Братьев Кашириных, 78; улица Труда, 176; Комсомольский проспект, 149; улица Свободы, 151а; улица Родионова, 17 и улица 40-летия Победы, 7.

Остальные торговые точки продолжают работать в штатном режиме.

Ольга Воробьева