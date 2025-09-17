Директор Совета муниципальных образований переходит в крайсовпроф

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Олег Харин покинул должность, сообщает «Новый компаньон». По информации издания, он трудоустроится в Пермский краевой совет профсоюзов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Харин

Фото: fotostrana.ru Олег Харин

Фото: fotostrana.ru

По данным «Ъ-Прикамье», господин Харин займет пост единственного заместителя председателя крайсовпрофа. Прежний замглавы организации Ульяна Крапивина покинула пост. В свое время замглавы крайсовпрофа были экс-депутат заксобрания Сергей Клепцин, бывший глава департамента образования Александр Зимин и известный профсоюзный деятель Идрис Гильмутдинов.

Олег Харин был назначен исполнительным директором Совета после перехода прежнего руководителя Александра Русанова на должность главы администрации Ленинского района Перми в 2022 году. Ранее в Совете муниципальных образований Пермского края он руководил юридическим отделом.

Совет муниципальных образований Пермского края был создан в 2006 году как объединение муниципальных образований Пермского края. Это единственная некоммерческая организация в Пермском крае, обладающая правом законодательной инициативы. Совет выражает, представляет и защищает интересы муниципальных образований региона, организует и координирует взаимодействие органов государственной, муниципальной власти и населения.