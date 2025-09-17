Зарплатам подсчитали разницу

Разрыв между зарплатами линейных сотрудников и начальства стал меньше. Во всяком случае, к таким выводам на основе данных Росстата, пришла консалтинговая компания «ФинЭкспертиза». Там утверждают, что так называемое зарплатное неравенство достигло минимума с начала 2000-х. В 2001-м топ-персонал получал в 19 раз больше, чем подчиненные, сейчас разрыв — всего в 7,5 раз. Предпосылки тренда выяснял Стас Крючков.

За точку отсчета в исследовании взяли данные официальной статистики по регионам, отраслям и возрастным группам. По всему выходит, что 25 лет назад самые высокооплачиваемые по зарплатам опережали своих менее квалифицированных коллег гораздо больше — в 16 раз. А теперь притормозили. Или наоборот ускорились на нижних этажах карьерной лестницы. Отчасти, причиной такого тренда становятся зумеры, говорит генеральный директор Qugo Елена Усачева: «В отличии от миллениалов, которые чаще готовы принимать более скромные условия, это поколение характеризуется довольно большими требованиями, и здесь работодатели чаще всего идут на такие уступки, и получают то, чего хотят».

Среди 20% самых дорогих специалистов средняя зарплата составила 233 тыс. руб. 20% на входе в среднем могут рассчитывать на 31 тыс. руб. И «толкаться» за эти деньги не придется — дефицит кадров. В такой статистике есть и лукавство средней температуры по больнице, и реальная тенденция, которую можно увидеть на графике, объясняет заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «Первое полугодие 2025 года заработная плата, например, в строительстве в среднем была 97,5 тыс. руб. Сейчас она составляет порядка 120 тыс. руб. Как раз подтянулись массовые профессии. В этом же сегменте на руководящих позициях заработная плата будет составлять порядка 500-600 тыс. руб., то есть разрыв пятикратный».

Минимальные отличия в зарплатах характерны для реального сектора. Наибольший разрыв в сфере услуг — более чем в 11 раз. Схожий показатель наблюдается в IT или телекоме. Но тренд на снижение разрыва общий. Тенденция может и поменяться, рассуждает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «За год разница в зарплатах сильнее всего сократилась с Москвой в Новосибирске, в Ростове-на-Дону — на целых 4 процентных пункта. Зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда.

Линейные менеджеры — разница Москвы с Санкт-Петербургом составляет 18-19%, с Казанью — уже 31-32%, с Уфой — 36-38%. Продолжит ли сокращаться зарплатное неравенство? И что может этому способствовать? С одной стороны, мы видим сейчас тенденцию к замедлению темпов роста заработных плат. Рынок, конечно, будет тащить к новой поляризации и к отрывам, скорее, этих зарплат».

При изучении зарплат руководства за скобки выносились годовые бонусы и индивидуальные премии. Но нивелируется разница, конечно, не за счет директорского состава, считает основатель агентства по поиску топ-менеджмента Execburo Софья Беляндинова: «Крупнейшие ритейлеры, производственные компании — здесь, если мы говорим о доходах топ-менеджеров, то они никогда не будут складываться исключительно из фиксированной части дохода. Совокупные доходы — это сотни миллионов. Безусловно нельзя сказать, что уровень дохода среднего менеджмента или младшего персонала хоть сколько-то приближается к уровню дохода топ-менеджеров. Шаг назад в средний бизнес и даже в крупный бизнес, но не крупнейший энтерпрайз — здесь мы можем наблюдать сближение».

Географический фактор тоже работает. Минимальный разрыв в три-четыре раза в Тыве, Калмыкии и Ингушетии, Чечне и Карелии. Все получают одинаково скромно. Наибольшая разница в заработках в Москве, Астраханской области, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Марий Эл — от шести до девяти раз.

Станислав Крючков