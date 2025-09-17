Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На модернизацию электросетей Ставропольского края выделили более 500 млн рублей

В этом году на обновление электросетей в Ставропольском крае выделили около 560 млн руб. Планируется модернизировать объекты в Ставрополе, Ессентуках, Георгиевске и Железноводске. Об этом сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.

Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Энергетики займутся реконструкцией имеющихся и возведением новых объектов электросетевого хозяйства: линий электропередач, а также воздушных, подземных кабельных, трансформаторных и распределительных подстанций.

Кроме того, около 20 млн руб. будет направлено на закупку оборудования и обновление парка спецтехники.

Мария Хоперская

