Команда EXEED и Интерпартнер в Воткинске

3 сентября команда бренда премиальных автомобилей EXEED совместно с дилерским центром «EXEED Центр Интерпартнер» отправились в Воткинск, где состоялся прямой эфир, посвященный музыке. Место было выбрано не случайно — здесь великий русский композитор Петр Чайковский провел первые восемь лет своей жизни. В Воткинске и сегодня бережно хранится его дом-музей — уникальный памятник истории и культуры.

На фоне усадьбы Чайковского и в локациях, связанных с именем маэстро, прошел обзор полноразмерного внедорожника EXEED VX, органично объединившего в себе атмосферу музыкального наследия и современные технологии.

Смотрите эфир и участвуйте в конкурсе. Каждый зритель сентябрьских прямых эфиров в сообществе EXEED во «ВКонтакте» получит шанс стать обладателем одного из пяти уникальных призов: винилового проигрывателя, полноразмерных Bluetooth-наушников, саундбара, умной колонки или музыкального центра-караоке.

Дополнительно EXEED разыгрывает 10 пригласительных билетов «+1» (позволяет взять с собой партнера) на октябрьские концерты в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Победители конкурса смогут самостоятельно выбрать представления, которые захотят посетить.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

В течение месяца проявлять активность трансляциями EXEED: ставить реакции, писать комментарии, делать репосты

До 30 сентября включительно записаться на тест-драйв любого автомобиля EXEED и EXLANTIX по этой ссылке

Пройти тест-драйв до 7 октября включительно

Победителя выберут случайным образом из числа тех, кто выполнит все условия. Итоги подведут в одном из прямых эфиров EXEED Russia. Полные правила конкурса. https://interpartner-exeed.ru/

EXEED Центр Интерпартнер , пос. Октябрьский ,ул. Полесская, 5а

Реклама. ООО фирма "Интерпартнер" 18+

