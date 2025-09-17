Верховный суд оправдал охотника из Оренбуржья, задержанного с патронами времен ВОВ

Верховный суд РФ отменил приговор охотнику из Оренбургской области, которого ранее приговорили к семи месяцам ограничения свободы за перевозку шести патронов 1943 года. Инстанция признала малозначительность деяния и прекратила дело. Об этом сообщает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инстанция установила, что мужчина нашел патроны в лесу и оставил их, решив, что они охотничьи. При задержании у него были при себе разрешения на охоту и три лицензии на хранение оружия.

Также выяснилось, что охотник хранил патроны в кейсе с 62 охотничьими патронами. Это исключало доступ посторонних, выяснил ВС.

Верховный суд отметил, что у охотника были навыки безопасного обращения с оружием, и за 25 лет охоты он не совершал правонарушений. Кроме того, в деле отсутствовали сведения о намерении охотника использовать патроны для причинения вреда. В итоге высшая инстанция пришла к выводу, что в действиях охотника нет признаков достаточной общественной опасности. За ним признано право на реабилитацию.

