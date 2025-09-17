В Ярославле планируют запустить ночные автобусы

В Ярославле в качестве эксперимента хотят запустить ночные автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы будем пускать автобусы в центр, условно, до трех часов ночи, каждый час в ночное время. Понятно, что не 15 минут интервал будет. Но можно будет уехать в 00, в час, в два, в три. По всем улицам они ходить будут, но в отдаленные районы можно будет уехать в ночное время»,— сообщил губернатор, отвечая на вопрос журналиста.

О запуске ночных автобусов господин Евраев сказал в контексте создания пешеходного пространства в центре Ярославля и организации платных парковок.

Алла Чижова