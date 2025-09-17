Беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников вооруженных сил Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, но от ударов повреждены кровля и остекление.

Информация о последствиях атаки уточняется. Telegram-канал губернатора опубликовал фотографии, на которых видны поврежденные окна в подвергшемся ударам здании.

Ранее сегодня в поселке Северный Белгородского района БПЛА взорвался на территории предприятия. Ранение получил мирный житель.

Сергей Толмачев, Воронеж