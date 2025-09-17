1,2 млн абитуриентов в России подали документы на поступление онлайн

Более 1,23 млн российских абитуриентов подали документы на поступление в электронном виде через портал «Госуслуги». Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на форуме Kazan Digital Week.

Абитуриенты воспользовались сервисом «Поступление в вуз онлайн». Для подачи документов будущим студентам не нужно приходить в учебное заведение лично. В программе участвуют более 1,7 тыс. вузов и филиалов.

Уточняется, что время на подачу документов на поступление в высшее учебное заведение занимает минимум 50 секунд.

Диана Соловьёва