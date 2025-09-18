ФНС добилась изъятия компании пермского «хакера»

Арбитражный суд Пермского края 16 сентября удовлетворил заявление инспекции ФНС №21 к пермскому ООО «Гет-Нэт». Налоговый орган требовал обратить в доход государства 99,76% долей в ООО «Финбург» из Санкт-Петербурга. Иск удовлетворен полностью, сообщается на сайте суда. Мотивировочное решение пока не опубликовано.

Ранее стало известно, что ООО «Гет-Нэт» задолжало по налогам свыше 100 млн руб.

Бенефициаром и руководителем компании-ответчика, по данным «СПАРК-Интерфакс» является предприниматель Артем Зайцев. Он же владеет 0,24% в ООО «Финбург», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал компании на данный момент составляет 70 млн руб., при этом общество находится в процессе его уменьшения до 46 млн руб.

В апреле прошлого года Артем Зайцев был приговорен к 3,5 года колонии за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Как установили следствие и суд, подсудимый c подельниками предоставлял желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев. Минувшим летом он вышел из колонии по УДО. В отношении Артема Зайцева введена процедура банкротства.