В Сургуте троих работников фирмы арестовали за нацистский жест в рабочем чате

В Сургуте (ХМАО-Югра) сотрудники МВД привлекли к административной ответственности троих работников местной компании за демонстрацию нацистской символики в рабочем чате, сообщили в полиции Югры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 24-летний руководитель организации разместил в рабочем мессенджере фотографии, на которых двое его подчиненных делают жест, внешне схожий с нацистским приветствием. Один из работников, увидев это, сообщил в полицию.

В результате проверки правоохранители задержали троих фигурантов и составили в отношении них протоколы по статье 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

Двое работников, изображенных на фотографиях, арестованы на десять суток. Руководителю, опубликовавшему изображения, назначен штраф.

Полина Бабинцева

