Имущество главы строительной фирмы на 39,7 млн арестовали за невыплату зарплаты
Имущество руководителя фирмы ООО «Строительный Архитектурный Центр» на сумму более 39,7 млн рублей арестовали, за невыплату зарплаты. Уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
Руководитель строительной фирмы обвиняется в невыплате заработной платы десяти сотрудникам. По данным следствия, общая сумма задолженности превысила 1,5 млн рублей.
Ранее пресс-служба СУ Следственного комитета России по Татарстану сообщала о невыплатах руководителем ООО «КМС» 72 сотрудникам в период с января 2019 по сентябрь 2024 года. Тогда общая сумма задолженности превысила 16,2 млн рублей. Было арестовано имущество компании и её руководителя на сумму свыше 20 млн рублей. Дело также передано в суд.