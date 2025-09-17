Украинский военнослужащий получил 16 лет за нападение на Курскую область

Военный суд признал военнослужащего 118-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Олега Пасенко виновным в совершении теракта в Курской области (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока — в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, 14 февраля 2025 года Пасенко, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно пересек границу России, «вторгся в Курскую область и проследовал вглубь ее территории в целях осуществления террористической деятельности».

В деле говорится, что военный в соответствии порядком, определенным командованием, занял наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Агроном Суджанского района. Оттуда он отслеживал перемещение российских военнослужащих, запугивал мирных жителей применением оружия, а также блокировал и удерживал населенный пункт под вооруженным контролем, следует из материалов дела.

11 марта 2025 года Пасенко сдался в плен российским военным в районе хутора Замостье.

Александр Александров