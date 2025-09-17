В Ставропольском крае зажгли новый Огонь памяти

Огонь памяти появился в поселке Новотерский Минераловодского округа на братской могиле советских воинов, где покоятся 47 героев, отдавших жизнь за освобождение родины в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Зажжение Огня памяти стало возможным благодаря компании «Газпром». Оно состоялось в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы». В рамках этой акции в Ставропольском крае уже появились девять новых вечных огней и огней памяти.

Наталья Белоштейн