Ставропольский край получит более 26 млн рублей на поддержку экспорта

На поддержку малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки, шести регионам Северо-Кавказского федерального округа в 2025 году выделено более 70 млн руб. Из них 26,8 млн руб. будут направлены в Ставропольский край. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме Ставрополья господдержку получат Дагестан и Кабардино-Балкария— по 11,1 млн руб., по 4,4 млн руб. выделено Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

В целом в 2025 году финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта получат 75 российских регионов. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд руб. подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

За счет этой финансовой поддержки до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий.

Наталья Белоштейн