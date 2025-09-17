В Уфе бродячие собаки за неделю покусали троих детей

С 10 по 16 сентября в Уфе бродячие собаки покусали троих детей, сообщил на оперативном совещании в мэрии города начальник управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин. По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь в травмпункте и отпустили домой, а собак отловили. Всего с начала года в Уфе зафиксировали 12 случаев укусов людей бродячими собаками.

Господин Шайдуллин отметил, что за неделю в Единую диспетчерскую службу Уфы поступило 87 обращений по бродячим собакам. Больше всего — 26 — их было в Калининском районе, по 13 — в Орджоникидзевском и Октябрьском районах. За это время отловили 73 собак.

Руслан Шайдуллин добавил, что диспетчерская служба организации по отлову бездомных животных работает с 9:00 до 18:00 в будни. Вечером и в выходные дни заявки не принимают, собак не отлавливают. По его словам, оперативное реагирование на заявки низкое.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев возмутился, что собак не отлавливают в выходные. Он поручил «нанимать еще одного подрядчика».

Майя Иванова