Житель Башкирии попал под поезд

Сегодня ночью на 1640 км перегона «Шакша — Черниковка» поезд сбил местного жителя, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Как сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, машинист экстренно затормозил, но не успел предотвратить аварию. Пострадавший скончался на месте.

Уфимский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Майя Иванова