Президент России объявил благодарность ректору Башгоспедуниверситета

Ректор Башкирского государственного педагогического университета Салават Сагитов удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Награда присуждена за значительный вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия страны, а также за активное участие в работе Русского географического общества.

Салават Сагитов является председателем отделения Русского географического общества в Башкирии с августа 2019 года, а возглавляет БГПУ с ноября 2018 года.

Олег Вахитов